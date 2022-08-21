Прогноз от Павла Глоба на 22-28 августа
TodayMoldova, 21 august 2022 20:00
Астропрогноз на предстоящую неделю - 22-28 августа 2022 - для всех знаков Зодиака от знаменитого астролога Павла Глобы.
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