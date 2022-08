În Ucraina au apărut noi semnale de alarmă: despre ce vor fi avertizați oamenii

12:20

Procurorul-șef Anticorupție Veronica Dragalin a precizat că a renunțat la cariera pe care o avea în SUA pentru că a ajuns într-un punct în care simte că poate și vrea să își ajute țara. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței de presă susținută pe 19 august. „Am plecat la 8 ani, dar în fiecare […] The post Veronica Dragalin explică de ce a părăsit SUA: Am câștigat bani, dar acum vreau să îmi ajut țara appeared first on NewsMaker.