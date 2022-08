Ucraina – acuzată de moartea Dariei Dughin, fiica ideologului președintelui rus. Reacția Kievului 

10:30

România este pregătită să ajute Moldova, dacă ar avea nevoie de gaze. O spune Ion Sterian, directorul general Transgaz. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă România, acesta a menționat că Bucureștiul este pregătit oricând și ar dura doar o oră de la solicitare, până când gazele ar ajunge la Chișinău. Gazprom a redus joi livrările de gaze […] The post România, gata să ajute Moldova, la necesitate: E o chestiune de o oră de când se cer gazele, până când ajung la Chișinău appeared first on NewsMaker.