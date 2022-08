Suportul bugetar de 75 milioane euro din partea UE a ajuns pe contul Ministerului Finanțelor

19:50

Record: 700.000 de hectare de pădure au fost distruse de incendii în acest an în UE; România, a doua cea mai afectată țară Incendiile au ars 700.000 de hectare de pădure de pe teritoriul Uniunii Europene în acest an, cea mai mare suprafață de când au început recordurile. Schimbările climatice au făcut ca probabilitatea și gravitatea incendiilor de vegetație să fie tot mai mari. În acest an, multe dintre incendii au fost alimentate de valurile de căldură și de seceta despre care specialiștii de l...