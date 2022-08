Vor urma schimbări în viață personală și profesională pentru fiecare zodie – Horoscopul pentru acest weekend

12:30

Motorina devine mai scumpă decât benzina în Moldova. Potrivit noilor date prezentate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prețul motorinei crește a doua zi la rând. Un litru de benzină va costa mâine 25 de lei și 72 de bani, cu 15 bani mai puțin decât azi. Pe când pentru un litru de ...