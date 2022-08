Care este cursul BNM pentru acest weekend – Euro și dolarul au cotații similare

12:20

Preţurile în Marea Britanie continuă să crească în cel mai rapid ritm din ultimii peste 40 de ani. Rata inflaţiei a depăşit 10% pentru prima dată din februarie 1982, transmite BBC. Rata anuală a inflaţiei a urcat în iulie la 10,1%, de la 9,4% luna precedentă, peste estimările economiştilor, a anunţat miercuri Oficiul Naţional de ... Inflația în Marea Britanie a ajuns la un nivel record