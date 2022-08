Caravana alăptării 2022: Laptele matern e tot de ce are nevoie copilul în primele șase luni

10:30

Halterofila Anastasia Ceornopolc a cucerit trei medalii la Campionatul European Under 15 din Polonia. Ea s-a ales cu aurul la proba smuls și argintul la aruncat și general. Anastasia a evoluat în categoria de greutate 81 kg, transmite IPN.Alexandrina Ciubotaru a devenit și ea vicecampioană europeană, dar la Under 17. Ea a cucerit 3 medalii de argint în categoria de greutate 64 kg. Tot la Under 17, Daniel Călin Ciubotaru s-a ales cu medalia de argint la proba