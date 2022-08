Va ploua sau nu în acest weekend – Ce spun meteorologii

12:10

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării. Alerta este valabilă pentru astăzi, 17 august, în intervalul orelor 13:00-22:00. Astfel, se prevăd descărcări electrice, izolat averse puternice (15-45 l/m2) însoțite de vijelie de până la 15-20 m/s și grindină. Riscuri: cantitățile de precipitații acumulate pot duce la ... Atenţie! Meteorologii au emis COD GALBEN de ploi cu grindină și vijelie în Moldova