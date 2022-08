Kirkorov, surprins pe străzile din Monaco: „Copiii în Ucraina sunt uciși. Ești un șobolan Kiriușa”

13:00

Echipa care a reprezentant Republica Moldova la ediția din acest an a Olimpiadei Mondiale de Șah a obținut un rezultat fenomenal – locul 6 din 188 de echipe participante. NM a discutat cu Iulian Baltag, campionul Moldovei la șah în anii 2020 și 2021 și membru al echipei naționale. Acesta ne-a povestit cum i s-a […]