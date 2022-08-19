ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, SISTEMUL BANCAR DIN MOLDOVA ȘI-A ÎMBUNĂTĂȚIT SEMNIFICATIV RENTABILITATEA ACTIVELOR ȘI A CAPITALULUI PROPRIU
Infotag, 19 august 2022 16:30
ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, SISTEMUL BANCAR DIN MOLDOVA ȘI-A ÎMBUNĂTĂȚIT SEMNIFICATIV RENTABILITATEA ACTIVELOR ȘI A CAPITALULUI PROPRIU
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AIPA A RECEPȚIONAT 2 112 CERERI DE SOLICITARE A SUPORTULUI FINANCIAR PENTRU RAMBURSAREA ACCIZEI LA MOTORINĂ # Infotag
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EȘTI PASIONAT DE IT ȘI VREI SĂ CREȘTI ÎN ACEST DOMENIU? ÎNSCRIE-TE LA ACADEMIA IT DE LA MAIB # Infotag
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VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE: CHIȘINĂUL ESTE ÎN FAVOAREA MENȚINERII DIALOGULUI ȘI A STATUS QUO-ULUI # Infotag
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ÎN DECURSUL UNUI AN, NUMĂRUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI CARE SE AFLĂ ÎN RUSIA S-A REDUS LA JUMĂTATE – STUDIU # Infotag
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„MOLDOVAGAZ” A OBȚINUT PERMISIUNEA DE A AMĂNA PLĂȚILE PENTRU IMPORTURILE DE GAZE PÂNĂ LA 30 SEPTEMBRIE # Infotag
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ȘEFUL MAEIE ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA FAȚĂ DE EVOLUȚIILE DE LA CENTRALA NUCLEARĂ ZAPOROJIE # Infotag
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XIAOMI PAY VINE ÎN MOLDOVA: VICTORIABANK ȘI MASTERCARD LANSEAZĂ PLĂȚILE CONTACTLESS CU BRĂȚĂRI FITNESS # Infotag
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ÎN GĂGĂUZIA NU SE INTENȚIONEAZĂ TRECEREA LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI ESTE PROPUSĂ „SĂPTĂMÂNA DIN ȘASE ZILE” # Infotag
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AUDITUL DATORIILOR MOLDOVEI PENTRU GAZE VA FI EFECTUAT DE COMPANII DIN NORVEGIA ŞI MAREA BRITANIE # Infotag
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10 august 2022
16:30
ORGANELE DE DREPT AU EFECTUAT PERCHEZIŢII ÎN ȘASE LOCALITĂŢI ÎNTR-UN DOSAR REFERITOR LA CONTRABANDA CU 3,8 MILIOANE DE ŢIGĂRI # Infotag
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ROMÂNIA VA FI ÎN MĂSURĂ SĂ-I FURNIZEZE MOLDOVEI GAZE, DACĂ VA FI NECESAR - CONSILIER AL PREMIERULUI ROMÂNIEI # Infotag
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POLITOLOG: PRINCIPALA PROBLEMĂ A REGIMULUI SANDU ESTE LIPSA DE INDEPENDENȚĂ A MOLDOVEI ÎN LUAREA DECIZIILOR # Infotag
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GUVERNUL FINALIZEAZĂ SELECTAREA COMPANIEI CARE VA AUDITA DATORIA ISTORICĂ A MOLDOVAGAZ - ANDREI SPÎNU # Infotag
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IGOR DODON CONSIDERĂ CĂ ACUZAȚIILE ÎMPOTRIVA SA SUNT ABSURDE ȘI INTENȚIONEAZĂ SĂ-ŞI DOVEDEASCĂ NEVINOVĂŢIA ÎN INSTANŢĂ # Infotag
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PARTIDUL SOCIALIŞTILOR DIN MOLDOVA A CALIFICAT VIZITA UNUI POLITICIAN AMERICAN ÎN TAIWAN DREPT O PROVOCARE # Infotag
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VICTORIABANK LANSEAZĂ O SUPEROFERTĂ PENTRU CREDITUL IMOBILIAR
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MINISTRUL APĂRĂRII CONSIDERĂ CĂ „MOLDOVA NU ESTE INCLUSĂ ÎN PLANURILE MILITARE ALE RUSIEI” # Infotag
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VICTORIABANK LANSEAZĂ O SUPEROFERTĂ PENTRU CREDITUL IMOBILIAR, CU CEA MAI MICĂ RATĂ A DOBÂNZII PE PIAȚA LOCALĂ # Infotag
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MAIB LANSEAZĂ A DOUA EDIȚIE A PROGRAMULUI DE INTERNSHIP PENTRU STUDENȚII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ # Infotag
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