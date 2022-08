Atacul din Harkov, un nou bilanț: 21 de persoane au murit, iar alte 44 au fost rănite

10:40

Plăcile de polistiren au fost aplicate pe pereții subteranei din Chișinău pentru a economisi resurse financiare. Potrivit responsabililor, la moment lucrarea este cu 30% mai ieftină. Dacă se mergea pe calea tradițională, „avea să fie alt preț”, a spus verificatorul de proiect. Verificatorul de proiect a declarat că lucrarea respectivă are o valabilitate cu 5 […] The post Pretura Centru explică izolarea termică a subteranei: s-au făcut economii, iar lucrările sunt mai rezistente appeared first on NewsMaker.