La Ungheni s-a scumpit din nou transportul public. Cât vor trebui să achite călătorii?

23:20

Flashmob în fața Ministerului Educației. Un grup de tineri care fac parte din organizația de tineret „START”, a Mișcării civice ”O viață nouă” au venit în fața instituției pentru a protesta împotriva creșterii taxelor de studii, dar și împotriva unei eventuale majorări a celor de cazare în căminele studențești. Totodată, aceștia au cerut demisia Guvernului PAS și au acuzat conducerea țării de scumpirile în lanț din ultima perioadă, motiv pentru care, zic ei, tinerii sunt nevoiți să plece peste hotare. Reacția puterii o vedeți în reportaj. №22. BETA PROTEST TINERI START GUVERNBETAАвтор: test2(INTRO Flashmob în fața Ministerului Educației. Un grup de tineri care fac parte din organizația de tineret „START”, a Mișcării civice ”O viață nouă” au venit în fața instituției pentru a protesta împotriva creșterii taxelor de studii, dar și împotriva unei eventuale majorări a celor de cazare în căminele studențești. Totodată, aceștia au cerut demisia Guvernului PAS și au acuzat conducerea țării de scumpirile în lanț din ultima perioadă, motiv pentru care, zic ei, tinerii sunt nevoiți să plece peste hotare. Reacția puterii o vedeți în reportaj.)(AMB RU DE LA PROTEST TITRE: Jos puterea! Jos Puterea! Jos puterea!)(BETA) Unii dintre tinerii participanți la acțiune au spus că, dacă în acest an de învățământ taxele la căminele universitare vor fi majorate, mulți studenți nu vor avea cu ce se întreține. Iar având în vedere scumpirile din ultima perioadă, tot mai mulți renunță să trăiască în Moldova. (VOX EL RU13.46 Acum, prețul la produsele alimentare au crescut de două sau de trei ori. E o situație gravă pentru studenți. Dar noi, într-adevăr, avem minți luminate care vor să învețe și să se dezvolte în RM, numai că nu li se oferă o astfel de posibilitate.14.07)(VOX EL RUPotrivit datelor statistice, foarte mulți oameni cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani pleacă din țară, rămân, practic, pensionarii. Prin urmare, nu va avea cine să ne învețe copiii, generațiile viitoare.)(SNC EL RO, IURIE CUZNEȚOV, președintele OrganizațieiTeritoriale Râșcani al PP „ȘOR” 02.53 Știm că pentru a trimite copilul la universitate, pe lângă studii, care acum sunt scumpe. 03.00 MUSCĂ 03.03 astăzi este foarte scump traiul în căminele universitare, pe urmă, trebuie amenajată camera în cămin, cumpărate produse alimentare și tot așa. Prin urmare, ne afirmăm revolta față de incompetența actualei puteri.03.19)(BETA) În reacție la flashmob-ul de azi, Ministerului Educației ne-a spus într-un mesaj că instituțiile de învățământ superior au stat de autonomie universitară și financiară și stabilesc, anual, conform metodologiilor proprii cuantumul taxelor de studii și a celor de cazare în cămine. (CT 1 IN) Prin urmare, reieșind din costul real de instruire a unui specialist la un anumit domeniu de formare profesională pentru economia națională, aceste taxe de studii și de cazare în cămine sunt ajustate în fiecare an de studii în cadrul fiecărei instituții de învățământ superior, acestea asumându-și toată responsabilitatea pentru calitatea procesului de studii(CT 1 OUT), se menționează în mesaj. (screen lui Țoi) (CARTON1TITLU: MINISTERUL EDUCAȚIEI AL RMÎn conformitate cu Codul educației, instituțiile de învățământ superior dispun de statut de autonomie universitară, inclusiv, autonomie financiară.În plan financiar, autonomia universitară se realizează implicit prin acumularea veniturilor proprii din taxe, servicii acordate, lucrări executate și din alte activități specifice pentru desfășurarea activității statutare, conform propriilor decizii; administrarea bunurilor proprietate a instituției și asigurarea condițiilor optime de dezvoltare a bazei materiale a instituției etc.Astfel, Consiliile de dezvoltare strategică instituțională, care sunt parte a managementului universitar, au în atribuțiile sale evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare ale universității, stabilesc, anual, conform metodologiilor proprii cuantumul taxelor de studii și a celor de cazare în cămine.Prin urmare, reieșind din costul real de instruire a unui specialist la un anumit domeniu de formare profesională pentru economia națională, aceste taxe de studii și de cazare în cămine sunt ajustate în fiecare an de studii în cadrul fiecărei instituții de învățământ superior, acestea asumându-și toată responsabilitatea pentru calitatea procesului de studii.)Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a scris că (CARTON 2 IN) într-un stat democrat toți au dreptul la opinie și evident să protesteze. (CARTON 2 OUT). (CARTON 2TITLU: ANASTASIA TABURCEANU, purtătorul de cuvânt al Guvernului Într-un stat democrat toți au dreptul la opinie și evident să protesteze.)Iar purtătorul de cuvant al Fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a comunicat că ( CARTON 3 IN) Guvernarea a venit anul acesta cu o serie de măsuri importante pentru tineri: am lansat reforma universitară, care vine și cu un buget de peste 312 milioane de lei, pentru proiectele studenților, profesorilor și cercetătorilor, am majorat la 6 mln de lei suma destinată organizațiilor de tineret; am lansat programul de vouchere culturale; programul Start pentru Tineri, prin care vor fi oferite granturi de până la 200.000 lei pentru tinerii care vor porni afaceri; zeci de grădinițe și școli vor fi renovate, vor fi construite zeci de terenuri de sport, de joacă și stadioane prin programul Satul European; am dublat bursele pentru sportivii de performanță, proiect care va fi votat în lectura a doua în septembrie; am lansat și un program de stagiere în instituțiile statului. Ani la rând, tinerii noștri au avut de suferit de pe urma corupției politicienilor din acest stat și au fost nevoiți să caute oportunități peste hotare. Treptat, vom crea condiții bune pentru tinerii din Moldova, pentru a-i motiva să rămână acasă, iar cei plecați să aibă motivația de a se întoarce în țară(CARTON 3 OUT), afirmă Vlas în mesajul expediat.(CARTON 3TITLU: ADRIANA VLAS, purtătorul de cuvânt al Fracțiunii PAS Guvernarea a venit anul acesta cu o serie de măsuri importante pentru tineri: am lansat reforma universitară (care vine și cu un buget de peste 312 milioane de lei, pentru proiecte studenților, profesorilor și cercetătorilor); am majorat la 6 mln de lei suma destinată organizațiilor de tineret; am lansat programul de vouchere culturale; programul Start pentru Tineri (prin care vor fi oferite granturi de până la 200.000 lei pentru tinerii care vor porni afaceri); zeci de grădinițe și școli vor fi renovate, vor fi construite zeci de terenuri de sport, de joacă și stadioane prin programul Satul European; am dublat bursele pentru sportivii de performanță (proiect care va fi votat în lectura a doua în septembrie); am lansat și un program de stagiere în instituțiile statului. Ani la rând, tinerii noștri au avut de suferit de pe urma corupției politicienilor din acest stat și au fost nevoiți să caute oportunități peste hotare. Treptat vom crea condiții bune pentru tinerii din Moldova, pentru a-i motiva să rămână acasă, iar cei plecați să aibă motivația de a se întoarce în țară.)(BETA) Taxele de cazare în căminele universitare din capitală ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2023 au anunțat administratorii instituțiilor de învățământ superior. Acestea ar putea fi determinate de situația economică din țară și a creșterii tarifelor la sursele energetice, mai spun managerii. În prezent, un loc de cazare la Universitatea de Stat variază între 400 și 750 de lei, în funcție de condițiile de trai și ar putea să crească cu câteva sute de lei. Taxa de instruire în universități deja s-a majorat cu până la 15% la începutul acestui an de studii. Recent, BNS a publicat un raport care arată că în ultimii patru ani, numărul tinerilor cu vârstele cuprinse între 14-19 ani a scăzut cu 5,2 mii persoane sau cu trei la sută, iar numărul persoanelor care au între 20 și 24 de ani a scăzut cu 45,5 mii sau cu 26 de procente.