FOTO Zis și făcut! S-a dat startul amenajării primelor 18 locuri de parcare, în adiacentul Pieței Centrale

22:30

Potrivit nutriționistului Dr. Lisa Young există anumite alimente pe care le putem mânca fără să ne facem griji că ne vom îngrășa. În plus, ele sunt bogate în vitamine și minerale. Veste bună pentru cei care vor să scape de grija kilogramelor în plus. Nutriționistul Dr. Lisa Young susține că există alimente care nu îngrașă. Acestea […] Articolul Alimentele care nu îngrașă. Aceste produse nu adaugă kilograme în plus apare prima dată în Realitatea.md.