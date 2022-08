(VIDEO) O femeie a fost amendată cu 12 500 de lei la Sîngerei. A urcat beată pe o trotinetă electrică

10:40

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că urmare a unei solicitări, Tribunalul judiciar din Thonon-les-Bains, Franța, a dispus aplicarea sechestrului asupra unui bun imobil din orașul francez Sciez – una din zonele de elită ale Franței – aparținând cetățeanului Moldovei, Vladimir Plahotniuc. Despre acest fapt, autoritățile franceze au informat Procuratura, printr-o notificare […]