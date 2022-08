Autoritățile capitalei vor primi 20 de milioane de lei pentru lichidarea consecinţelor ploilor abundente

19:40

Fostul consilier prezidențial Aurelia Peru, doctor habilitat în științe politice, consideră că actuala guvernare are o comunicare arogantă și lipsită de transparență. Opinia a fost exprimată în cadrul emisiunii „TEMA” de la postul de televiziune Primul în Moldova. „Guvernarea are o comunicare arogantă și lipsită de transparență. Aroganța este alimentată prin sarcasm, prin ironie. Este […] Сообщение Aurelia Peru: Guvernarea are o comunicare arogantă появились сначала на Accent.