LIVE Veronica Dragalin, prima conferință de presă în calitate de procuror-șef Anticorupție

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, cere sancționarea medicilor care ar fi acordat asistență medicală cu abateri fetiței în vârstă de 1 an și 7 luni din Anenii Noi, care ar fi fost violată de bunicul său. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Sănătății, ar fi vizat, inclusiv, și directorul Institutului Mamei și Copilului, Sergiu Gladun. Se […]