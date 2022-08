LIVE. Membrii si simpatizantii Partidului SOR s-au adunat din nou in fata Procuraturii Generale. Acestia protesteaza, dupa ce Marina Tauber a fost plasata in arest in penitenciarul nr 13

LIVE. Membrii si simpatizantii Partidului SOR s-au adunat din nou in fata Procuraturii Generale. Acestia protesteaza, dupa ce Marina Tauber a fost plasata in arest in penitenciarul nr 13

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md