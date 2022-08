Rușii spun că Orheiul, ca și întreaga Republica Moldova va fi afectat de o eventuală avarie la centrala cucleară din Zaporojie. Un expert englez spune că rușii și ucrainenii exagerează pericolul unei explozii

13:15

În cadrul ședinței plenare de astăzi, deputații au votat un proiect de lege, care are scopul de a sincroniza prevederile legale cu amendamentele constituționale referitoare la sistemul judecătoresc, intrate în vigoare la data de 1 aprilie 2022. Astfel, se unifică procedura de numire a tuturor judecătorilor. De asemenea, este eliminat termenul inițial de numire în ...