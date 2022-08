Peste 162 de milioane de lei pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina

22:00

Numărul migranţilor înecaţi sau daţi dispăruţi în Marea Mediterană s-a ridicat la 1.200 în prima jumătate a acestui an, conform estimărilor anunţate vineri de Înaltul Comisariat ONU pentru refugiaţi. În plus, alte câteva zeci de oameni sunt daţi dispăruţi de miercuri, după naufragiul unei ambarcaţiuni la sud de insula Rodos...