Vreme instabilă pentru astăzi: Prognoza meteo pentru 19 august 2022

După ce în ultimele săptămâni s-a înregistrat o creştere constată a cazurilor de Covid-19 în municipiul Chişinău, în ultimele zile numărul de infectări a început să scadă uşor. Pe parcursul săptămânii trecute s-a înregistrat o incidenţă de 470 de îmbolnăviri la 100 mii locuitori, cu aproape 10 cazuri mai puţin decât în săptămâna precedentă.