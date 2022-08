Dumitru Alaiba despre celula de detenție a Marinei Tauber: „Ne iertați, doamna Tauber, că fără jacuzzi și room service”

16:40

Știați că în lista celor mai influenți 140 de oameni din SEO din întreaga lume, numărul femeilor e de doar 36? M-am ciocnit de această cifră într-un editorial publicat peste ocean și am ajuns să înțeleg că propria mea experiență e ilustrativă în acest sens. Iată de ce, la invitația echipei EA.MD, am decis să […] Articolul Au loc femeile în digital marketing? Alina Hasnaș: „Cum am ajuns să cuceresc un spațiu pur masculin și să am rezultate"