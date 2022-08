Atenție, șoferi: Traficul rutier pe unele străzi din capitală va fi suspendat

16:40

Exporturile moldovenești în prima jumătate a anului au crescut cu 72% față de perioada similară a anului trecut. Am exportat bunuri în valoare de 2,3 miliarde USD sau cu 959 milioane USD față de anul trecut când am exportat în volum de 1,33 miliarde USD. Creșterea dată este una fără precedent în istoria Moldovei, recordul anterior a fost stabilit în 2011, când am înregistrat o creștere de două ori mai mică de 37%, se arată într-o analiză publicată de expertul economic, Veaceslav Ioniță.