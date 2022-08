Opinii // Guvernul în exil al R. Moldova în perioada puciului de la Moscova, august 1991: ce a fost, de ce a fost, ce urme a lăsat?

14:20

Premierul Finlandei, Sanna Marin, în vârstă de 36 de ani, a fost filmată în timp ce petrecea, dansa și consuma alcool cu prietenii, printre care personalități din țară, precum un parlamentar și o prezentatoare de știri, transmite Politico, care citează un articol de miercuri al ziarului Iltalehti, preluată de Digi24. Ladies and gentlemen: The Finnish Prime Minister. • I heard this is modern and empowering.Imagine it was a male prime minister being seen drunk in public 99% of the time and acting...