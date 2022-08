CURS VALUTAR 19 august: Cât costă un euro și un dolar

07:40

Încă de prin 2007 când am fost ales primar în localitatea mea natală, Floreni de lângă Chișinău, în virtutea unei pasiuni nețărmurite pentru treburile comunităților locale am acordat o atenție sporită paradigmelor de dezvoltate a administrațiilor publice locale (de la noi din republică și din Europa, în mod special). Am fost membru al Comisiei Administrație …