Un nou cod galben de ploi torențiale cu descărcări electrice şi grindină pe întreg teritoriul țării

Șefa statului, Maia Sandu, susține că Republica Moldova are acum un preț mai avantajos decât cel din contractul anterior cu Gazprom, semnat de fosta conducere. Potrivit președintei, astăzi am fi plătit 100% din prețul de piață. „Vreau să vă mai spun că noi astăzi înafară de faptul că achităm mulți bani Gazpromului pentru gaz, la noi astăzi prețul este mai mic decât dacă am avea contractul anterior, care a fost semnat de fosta conducere”, a spus Sandu în cadrului unui interviu acordat esp.md.