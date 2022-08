meteo | Specialiștii au emis o nouă alertă: Ploi, descărcări electrice și vânt

19:30

Halterofila Anastasia Ceornopolc a cucerit trei medalii la Campionatul European Under 15 din Polonia, scrie olympic.md. La Under 15, Alexandr Baldji (67 kg) a obținut argintul la proba smuls și bronzul la general, iar Gabriel Danilov (55 kg) – argintul la aruncat și bronz la total. Halterofila din R. Moldova