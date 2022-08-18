UE ESTE ÎNTOTDEAUNA PREGĂTITĂ SĂ SPRIJINE MOLDOVA – COMISARUL EUROPEAN OLIVER VARHELYI

Infotag, 18 august 2022 13:00

UE ESTE ÎNTOTDEAUNA PREGĂTITĂ SĂ SPRIJINE MOLDOVA – COMISARUL EUROPEAN OLIVER VARHELYI

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EȘTI PASIONAT DE IT ȘI VREI SĂ CREȘTI ÎN ACEST DOMENIU? ÎNSCRIE-TE LA ACADEMIA IT DE LA MAIB Infotag
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ÎN GĂGĂUZIA NU SE INTENȚIONEAZĂ TRECEREA LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI ESTE PROPUSĂ „SĂPTĂMÂNA DIN ȘASE ZILE” Infotag
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REPREZENTANȚII MOLDOVEI ȘI UCRAINEI AU DISCUTAT PROBLEMELE REGLEMENTĂRII TRANSNISTRENE Infotag
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10 august 2022
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ORGANELE DE DREPT AU EFECTUAT PERCHEZIŢII ÎN ȘASE LOCALITĂŢI ÎNTR-UN DOSAR REFERITOR LA CONTRABANDA CU 3,8 MILIOANE DE ŢIGĂRI Infotag
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ROMÂNIA VA FI ÎN MĂSURĂ SĂ-I FURNIZEZE MOLDOVEI GAZE, DACĂ VA FI NECESAR - CONSILIER AL PREMIERULUI ROMÂNIEI Infotag
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INFLAȚIA ANUALĂ ÎN MOLDOVA A AJUNS LA 33,55% ÎN LUNA IULIE Infotag
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O PERSOANĂ A DECEDAT LA CHIȘINĂU CA URMARE A PLOII TORENŢIALE ȘI VÂNTULUI PUTERNIC Infotag
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POLITOLOG: PRINCIPALA PROBLEMĂ A REGIMULUI SANDU ESTE LIPSA DE INDEPENDENȚĂ A MOLDOVEI ÎN LUAREA DECIZIILOR Infotag
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GUVERNUL FINALIZEAZĂ SELECTAREA COMPANIEI CARE VA AUDITA DATORIA ISTORICĂ A MOLDOVAGAZ - ANDREI SPÎNU Infotag
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DOAR PÂNĂ PE 7 OCTOMBRIE, DESCHIDE UN DEPOZIT LA FINCOMBANK ȘI CĂLĂTOREȘTE Infotag
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9 august 2022
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ROSSELHOZNADZOR ESTE ÎNGRIJORAT DE SPORIREA CAZURILOR DE DEPISTARE A „OBIECTELOR DE CARANTINĂ” ÎN PRODUSELE DIN MOLDOVA Infotag
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​IGOR DODON CONSIDERĂ CĂ ACUZAȚIILE ÎMPOTRIVA SA SUNT ABSURDE ȘI INTENȚIONEAZĂ SĂ-ŞI DOVEDEASCĂ NEVINOVĂŢIA ÎN INSTANŢĂ Infotag
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13:30
„ZIUA UCRAINEI ÎN MOLDOVA” VA FI DESFĂŞURATĂ LA CHIȘINĂU PE 20 AUGUST Infotag
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DOINA SÎRGHI: SĂ FII ANTREPRENOR ÎNSEAMNĂ SĂ FII IMPLICAT ÎN TOT CE FACI Infotag
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8 august 2022
15:30
GUVERNUL IA ÎN CONSIDERARE TOATE SCENARIILE PENTRU A ASIGURA ȚARA CU RESURSE ENERGETICE ÎN PERIOADA DE IARNĂ - VICEPRIM-MINISTRUL ANDREI SPÎNU Infotag
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4 august 2022
17:00
UN DEPUTAT GĂGĂUZ INTENȚIONEAZĂ SĂ SESIZEZE AMBASADELE STRĂINE ÎN LEGĂTURĂ CU „ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR LOCUITORILOR AUTONOMIEI” Infotag
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PRIMA LECȚIE DIN NOUL AN ACADEMIC VA FI DEDICATĂ VETERANILOR CONFLICTULUI DIN TRANSNISTRIA Infotag
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17:00
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15:00
PREŞEDINTELE ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ UN GRUP DE DEPUTAȚI PUNE LA CALE „O LOVITURĂ DE STAT” Infotag
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MINISTRUL APĂRĂRII CONSIDERĂ CĂ „MOLDOVA NU ESTE INCLUSĂ ÎN PLANURILE MILITARE ALE RUSIEI” Infotag
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2 august 2022
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1 august 2022
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NOUL ȘEF AL PROCURATURII ANTICORUȚIE A INTRAT ÎN EXERCIŢIUL FUNCŢIUNII Infotag
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