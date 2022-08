Raioanele din Republica Moldova, unde viermii intestinali sunt foarte răspândiți printre copii

12:00

„Un an de guvernare solidară cu oamenii” - așa și-a intitulat Guvernul raportul de activitate pentru ultimul an de activitate, prezentat zilele trecute într-o ședință la Executiv, cu ușile închise, de către miniștri pentru miniștri. Deși guvernarea se declară „solidară” cu cetățeanul și problema lui, membrii Guvernului au vorbit sec, tehnic și îngust despre realizările pe care le-au realizat în ultimul an de activitate. S-a întâmplat și în domeniul Sănătății.