Guvernul va cumpăra grâu de rezervă. S-au alocat peste 200 milioane lei

08:50

Un „câine-robot” cu un lansator de grenade antitanc în spinare este una dintre revelațiile expoziției de armament Armata 2022, organizată în aceste zile la Moscova, ocazie cu care dictatorul rus Vladimir Putin a declarat că Rusia are cel mai modern armament. Câinele-robot este îmbrăcat într-un costum negru și are inclusiv o „cagulă” similară luptătorilor ninja. […] Articolul VIDEO Putin: Rusia are cel mai modern armament. ”Un câine-robot cu lansator de grenade” și camion militar fără pilot apare prima dată în Realitatea.md.