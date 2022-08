Spînu a vizitat Aeroportul Mărculești: Va fi orientat spre piața aeriană low-cost

09:00

Fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon, aflat în arest la domiciliu, susține că ieri a fost la Procuratura Anticorupție pentru a i se aduce la cunoștință demersul procurorului de a-i prelungi arestul. Dodon s-a arătat surprins că de această dată prezenta la la Prcoruatură nu a fost mediatizată. „Niciun argument sustenabil, nicio probă care […]