Aproape 3 milioane de lei a obținut prin instanță o companie care repara gratuit drumuri în Orhei de la Asociația Obștească ”Pentru Orhei”

10:00

Rețeaua de magazine duty-free controlată de Ilan Șor a fost printre primele active asupra cărora oamenii legii au pus sechestru în iunie 2019, imediat după fuga din țară a fostului primar de Orhei. Însă interdicția a durat doar jumătate de an. După ce a fost ridicată, proprietarii în acte ai reţelei de duty-free-uri au migrat ...The post Duty-free: de la Șor, la un bancher rus din Israel first appeared on Radio Orhei.