Horoscop 18 August 2022: Beneficiile materiale vor apărea într-un timp scurt

08:40

Simona Halep a reușit să se impună în meciul cu Haddad Maia, devenind astfel campioana de la Toronto 2022. Este primul trofeu cucerit de Halep sub comanda lui Patrick Mouratoglou și al 24-lea trofeu câștigat în circuitul WTA, în carieră. Victoria îi aduce o urcare semnificativă în clasamentul mondial, ajungând pe locul 6 WTA.