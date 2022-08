Cursul valutar oficial la 18.08.2022

13:40

Pagubele provocate de ploile puternice de marți se ridică la circa 20 de milioane de lei. Primarul Ion Ceban spune că urmează să fie convocat Consiliul municipal Chișinău la care va solicita majorarea Fondului de Rezervă, transmite IPN. „Toate aceste trei zile am fost și suntem pe cont propriu. Îmi...