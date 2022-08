Curs valutar pentru 18 august: Euro înregistrează o ușoară creștere

16:50

Sala VIP din incinta Aeroportului Internațional Chișinău își sistează activitatea. Măsura de securitate a fost aprobată joi, 11 august, de către Comisia pentru Situații Excepționale. Cauza este numărul mare de alerte cu bombă la aeroport. Totodată, se interzice accesul în incinta Aeroportului Internațional Chișinău persoanelor, cu excepția pasagerilor, angajaților agenților economici sau autorităților publice care ...