Eveniment important la Chișinău: Maia Sandu, în fața ambasadorilor Republicii Moldova

16:20

Cetățenii ucraineni vor putea călători gratuit în întreaga Uniune Europeană și în Marea Britanie. Oferta vine din partea companiei aeriene Wizz Air, care anunță că pune la dispoziția ucrainenilor 100 de mii de bilete, scrie Travel Weekly. Potrivit sursei citate, zborurile gratuite sunt oferite pentru călătorii între 15 septembrie și 8 decembrie prin rețelele Wizz ... Cetățenii ucraineni vor putea călători gratuit în întreaga Uniune Europeană și în Marea Britanie The post Cetățenii ucraineni vor putea călători gratuit în întreaga Uniune Europeană și în Marea Britanie appeared first on Politik.