Apel de ajutor pentru „gardianul” Cetății Soroca, Nicolae Bulat, aflat în stare gravă în spital: „33 de zile de boală și 6 operații pe creier”

18:50

Șoferul unui microbuz, care a fost implicat într-un accident, a fugit de la fața locului. Asta deși, în urma impactului cu o motocicletă, o persoană a murit, iar alta a ajuns la spital în stare gravă. Cazul a avut loc pe 15 august în localitatea Visoca din raionul Soroca. „Preliminar, polițiștii au stabilit că, motocicleta […] The post FOTO Un tânăr de 19 de ani a murit în urma unui accident rutier produs la Soroca appeared first on NewsMaker.