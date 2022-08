Japonia investește peste 7 milioane de euro în modernizarea spitalelor din Moldova. Popescu: „Contează enorm pentru țara noastră”

18:30

Deputata și vicepreședinta Partidului „ȘOR” rămâne în arest în Penitenciarul nr. 13 încă 20 de zile. Se întâmplă după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au respins cerere depusă de avocații apărării, care au cerut anularea arestului preventiv și aplicarea unei măsuri non-privative de libertate. Pe fundalul deciziei magistraților, zeci de simpatizanți ai Partidului „ȘOR”, […] The post Tauber rămâne în Penitenciarul nr. 13 încă 20 de zile: „Este o decizie neașteptată” appeared first on NewsMaker.