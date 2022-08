Un barbat a ajuns la spital, in urma unui accident la locul de munca: A cazut in gol in timp de efectua niste lucrari la inaltime, in capitala

Un barbat a ajuns la spital, in urma unui accident la locul de munca: A cazut in gol in timp de efectua niste lucrari la inaltime, in capitala

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md