China foloseşte o tehnologie de însămânţare a norilor pentru a opri secarea fluviului Yangtze

Un incendiu puternic a izbucnit sub un pod de cale ferată din centrul Londrei, care a afectat circulația trenurilor și mai multe clădiri au fost evacuate, a anunţat Brigada de Pompieri din Londra, relatează Reuters, preluată de hotnews. Circa 70 de pompieri s-au luptat miercuri cu un incendiu izbucnit sub un pod de cale ferată din Southwark, centrul Londrei. În imaginile postate de pompieri pe Twitter se puteau vedea nori groşi de fum care ieşeau de sub podul de cale ferată, care a fost "cuprins...