O treime din fabricile de zahăr din Ucraina vor înceta să funcționeze

13:40

În acest an, prețul cu amănuntul la ceapă în Moldova este de 10 – 15 lei per kilogram, adică aproape de două ori mai mare decât acum un an. Costul cu ridicata este de aproximativ 8-9 lei – o consecință a exportului masiv în regiunile învecinate ale Ucrainei, unde aceasta costă cu 30% mai mult, […] Articolul Prețul la ceapă în Moldova este mai mare decât în anul trecut apare prima dată în AgroTV.