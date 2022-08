În comuna Zorile din raionul Orhei, a fost amenajat un parc și construită o estradă de vară, la inițiativa echipei Partidului „Șor”

17:00

La Chișinău a fost deschis primul centru auto GEELY. Acesta este situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14. La deschiderea oficială a centrului auto GEELY a participat prim-vicepreședintele DAAC-Hermes, Igor Șcerbinschi, precum și directorul general al companiei-fiice est-europene a GEELY Automobile International Corporation, domnul Zhang Shouhe. "Astăzi am avut o mare sărbătoare. Compania DAAC-Hermes a deschis un nou salon și a prezentat marca GEELY în Republica Moldova. Am lucrat la acest contract pe parcursul a șase ani. Am discutat mult timp cu GEELY cum să reprezentăm acest brand. Am avut opinii diferite, am avut dispute, dar datorită interacțiunii am ajuns la un rezultat, iar astăzi avem ocazia să întîlnim și în Moldova acest brand de succes în lume", a subliniat Igor Șcerbinschi.