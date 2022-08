Companiile Telegram și Twitch, amendate în Rusia pentru conținut „ilegal”

12:20

Fostul primar interimar de Chișinău și ex-ministra sănătății în guvernul Filip, Silvia Radu, bănuită într-un dosar de spălare de bani alături de foști angajați ai Autorității Aviației Civile (AAC), se declară nevinovată. „Nu cunosc nimic despre tranzacțiile care fac obiectul declarațiilor publice și nu am nici o legătură cu tranzacțiile respective. Nu am semnat contracte. Nu am făcut și nu am primit plăți. Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”, a scris Silvia Rad...