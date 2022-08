Polonia denunță oligarhia impusă de Germania și Franța în interiorul UE: ”Este o democraţie formală”

04:10

Câţiva democraţi din Congresul SUA au început să spună public ceea ce mulţi au discutat în privat, respectiv că preşedintele Joe Biden, cea mai în vârstă persoană care s-a aflat The post Unii democraţi susţin că Biden nu ar trebui să candideze pentru un al doilea mandat first appeared on NEXTA.