Mandatul de arest al Marinei Tauber a fost prelungit cu 20 de zile. Va fi deținută în Penitenciarul nr.13

10:45

Operezi cu limbaje de programare și știi că în spatele unei aplicații mobile ușor și intuitiv de utilizat sunt o mulțime de date logice? Ești orientat(ă) să crești în domeniul IT și să dezvolți proiecte fantastice pentru societate? Atunci, Academia IT la maib este programul de mentorat perfect pentru tine! Сообщение Ești pasionat(ă) de IT și vrei să crești în acest domeniu? Înscrie-te la Academia IT de la maib появились сначала на #diez.