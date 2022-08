De persoanele vulnerabile din raionul Dondușeni, va avea grijă „Spălătoria socială Doamna Teo”

18:50

Pentru creștinii de rit vechi începe Postul Adormirii Maicii Domnului, care are o durata de doua saptamani. In popor este cunoscut si sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau Santamariei. Este un post care ii pregateste pe crestini pentru cele doua mari praznice din luna august: Schimbarea la Fata si Adormirea Maicii Domnului. Originea acestui post […]