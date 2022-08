Valoarea comerțului exterior cu produse agricole din Republica Moldova spre Republica Populară Chineză ar putea crește

11:40

Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care a introdus din nou în Rusia titlul de „Mamă eroină” pentru femeile care au născut şi crescut zece sau mai mulţi copii, recompensându-le cu suma de un milion de ruble, echivalentul a cicra 16.000 de euro, transmite agenţia rusă de presă TASS, preluată de Digi24. Putin has signed a decree reestablishing the "Mother Heroine" award that existed in the USSR from 1944 to 1991, awarded to mothers who raised 10 or more children. • Recipients will also be...