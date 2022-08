Alertă pe plajele din Japonia. Oamenii au fost avertizați să stea departe de delfini, după o serie de atacuri

15:40

Tânără, ambițioasă și cu perspective mari. Așa se descrie Dianna Stan, moldoveanca stabilită cu traiul peste hotare ce și-a deschis propria afacere în domeniul frumuseții. „Am 24 ani și sunt cosmetician, am studiat la facultatea de biomedicină și estetică din Chișinău și sunt licențiată în medicină estetică. Am activat în calitate de make-up artist în […] Articolul Dianna Stan, cosmeticiana ce și-a deschis o afacere în Londra: „Sunt fericită de ceea ce am obținut până la moment în doar 2 ani” apare prima dată în ea.md.