Cod galben de ploi cu descărcări electrice şi vijelie pe întreg teritoriul ţării

12:30

Prețul benzinei scade sub 26 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri plafon pentru ziua de marți, 16 august. Astfel, în data de 16 august, un litru de benzină va costa cu 25 de bani bani mai puțin, adică 25 de lei și 98 de bani. Și motorina se […] The post Prețul benzinei scade sub 26 lei. Cât vor achita marți șoferii pentru carburanți appeared first on NewsMaker.