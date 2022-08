Cadavrul unui militar indian care a disparut in Muntii Himalaya in urma cu 38 de ani a fost descoperit in ghetarul Siachen, relateaza BBC si News.ro.

