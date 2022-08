Baschetbalista Brittney Griner face apel la condamnarea din Rusia

08:10

„La şaptesprezece ani, m-a lovit o depresie atât de profundă, încât m-a imobilizat luni de zile. Eram convinsă că n-o să-i supravieţuiesc. Eram convinsă că nu vreau să-i supravieţuiesc. Dar, undeva acolo, în profunzime, am găsit sămânţa dorinţei de a trăi, iar tenacitatea ei m-a surprins”, mărturiseşte britanica Katherine May în volumul Iernile sufletului, Orion, 2021 – şi ceva mai acolo: „Iarna este un anotimp al retragerii din lume, al resurselor limitate, al actelor de o eficienţă brutală şi...